Wasserbourg : la transhumance de printemps commence

En ce début de printemps, les vaches, les brebis et les autres animaux d'étable vont retrouver les hauts pâturages. Ils doivent monter à plus de 1 000 mètres d'altitude pour profiter de la saison, ce qui nécessite près de trois heures de marche. Pour leur souhaiter bonne route, une fête est organisée à chaque départ. Une tradition suivie par de nombreux touristes. C'est l'occasion pour eux de découvrir l'univers particulier des éleveurs.



