WhatsApp va désactiver votre compte si vous refusez de partager vos données avec Facebook

L'entreprise de Mark Zuckerberg, qui a fait l’acquisition de WhatsApp il y a sept ans, entend ainsi monétiser sa plateforme en permettant aux annonceurs de contacter leurs clients via l'application, voire d'y vendre directement leurs produits, comme c'est déjà le cas en Inde. "Les mises à jour des politiques de confidentialité sont courantes dans l'industrie et nous apportons aux utilisateurs toutes les informations nécessaires pour vérifier les changements qui prendront effet le 8 février", a indiqué un porte-parole du groupe dans une déclaration transmise à l'AFP. A la différence de Facebook ou Instagram, qui tire leurs revenus de la publicité ciblée, le groupe américain ne tire aucun bénéfice ou presque de WhatsApp. D'où ce choix stratégique.

L’application de messagerie instantanée WhatsApp est sous le feu des critiques pour avoir demandé à ses quelque deux milliards d'utilisateurs d'accepter de nouvelles conditions d'utilisation, lui permettant de partager plus de données avec sa maison-mère Facebook. L’ultimatum prendra fin le 8 février prochain. Au-delà de cette date, les utilisateurs s’y refusant ne pourront plus accéder à leur compte. Au bout de 120 jours d'inactivité, autrement dit sans connexion à l'application, celui-ci sera supprimé définitivement.

Selon l'entreprise, les données qui pourront être partagées entre WhatApp et l'écosystème d'applications de Facebook (dont Instagram et Messenger) comprennent les contacts et les informations du profil (dont votre numéro de téléphone), ainsi que des informations sur la façon dont vous interagissez avec d'autres, y compris des entreprises. Le contenu des messages, qui resteront chiffrés de bout en bout, restera confidentiel. En revanche, l'adresse IP, qui permet de localiser l'utilisateur, pourra être transmise aux autres entités de Facebook,

Les nouvelles conditions diffèrent cependant entre l'Union européenne et le reste du monde. Dans le cas de l'UE et du Royaume-Uni, elles ne seront utilisées que pour développer les fonctionnalités offertes aux comptes professionnels WhatsApp Business, a expliqué l'entreprise à l'AFP. "WhatsApp ne partage pas les données de ses utilisateurs en Europe avec Facebook dans le but que Facebook les utilise pour améliorer ses produits ou ses publicités", a assuré un porte-parole de la messagerie, cité par l'AFP. Autrement dit, ces informations serviront avant tout afin de développer la relation client via la plateforme.