Whirpool d'Amiens, la fin d'une histoire

Une page se tourne pour l'usine Whirpool d'Amiens. Souvenez-vous, c'est là que deux candidats à la présidentielle, Emmanuel Macron et Marine Le Pen, s'étaient croisés le même jour en avril 2017. Le site, qui produit des sèche-linge a fermé définitivement ses portes ce jeudi 31 mai. Avant une reconversion, que vont devenir les 280 salariés ? Existe-t-il une lueur d'espoir pour eux ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 31/05/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 31 mai 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.