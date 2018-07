62% des Français ne décrochent pas du boulot pendant leurs vacances (et le vivent très bien)

Work-addicts et heureux ! La plupart des Français ne décrochent pas totalement de leur travail pendant leurs vacances. Le smartphone, surtout, leur permettant d’accéder facilement à leurs mails professionnels de n’importe où pourvu qu’il y ait du réseau. Un appareil qui, loin d’être diabolisé, leur permet même de passer de meilleures vacances.





C’est en tout cas ce qui ressort d’une étude menée par Qapa.fr et publiée ce lundi 9 juillet 2018. L’agence d'intérim en ligne a en effet interrogé, du 27 juin au 3 juillet, 135.000 recruteurs et professionnels (50% sont cadres et 50% sont non-cadres, 52% sont des hommes et 48% des femmes) qui publient leurs offres d’emploi sur la plateforme pour savoir comment ils gèrent leur relation avec leur travail pendant leurs congés. Résultat : 62% des sondés disent répondre à leurs appels ou mails pros pendant leurs vacances et 59% ne sont pas dérangés par la persistance de ce lien avec leur travail pendant cette période censée être une coupure.