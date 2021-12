Y a-t-il "2000 morts de la rue" chaque année en France ? JOEL SAGET / AFP

SANS-ABRI - Jean-Luc Mélenchon a déploré que 2000 personnes meurent "de la rue" chaque année. Une statistique qui pourrait s’approcher de la réalité mais qui date d’il y a dix ans.

En direct sur sa chaine Twitch mercredi 8 décembre, Jean-Luc Mélenchon a répondu aux questions des utilisateurs de la plateforme. Sur le volet social, le candidat à la présidentielle a avancé qu’il y avait "2000 morts de la rue tous les ans". Cette statistique est difficile à évaluer précisément en raison du nombre de personnes qui vivent dans la rue, pour beaucoup inconnues des services de l’État, et du manque d'études récentes sur le sujet. Explications.

Il apparait que Jean-Luc Mélenchon s’est appuyé sur les travaux d’un collectif pour avancer un tel bilan, comme nous le confirme William Martinet, membre d’une association contre le mal-logement et chargé de ces questions pour La France Insoumise (LFI). Une association recense bien ces décès survenus chaque année depuis 2002.

587 morts de la rue en 2020... mais plus en réalité

Il s’agit du collectif Les Morts de la rue (CMDR), qui s’appuie sur différentes sources de signalement (associations, institutions, particuliers et médias) pour établir des bilans de la mortalité dans la rue. Au 18 novembre, 426 personnes sans domicile fixe étaient mortes depuis le début de l’année 2021 pour un âge moyen de 49 ans et 6 mois. Pour l'année 2020, le CMDR faisait état de 587 morts de la rue ainsi que 81 anciens sans-abris. Mais le recensement opéré ici comporte des limites, comme le reconnait le collectif. Il s’appuie donc sur des données récoltées par l’Inserm pour une meilleure représentation de la réalité. "Si ce chiffre interpelle, il ne s’agit pourtant que d’une vision partielle de cette sombre réalité. Selon l’étude effectuée en 2014 par des scientifiques extérieurs au CMDR, la réalité se tiendrait autour d’un peu plus de 2000 décès par an", peut-on lire dans l’enquête "Dénombrer et décrire".

Au moins 587 personnes sans domicile fixe sont mortes en 2020, selon le collectif "Morts de la rue" − Collectif Morts de la rue

Ces chiffres viennent donc d’une étude menée par des chercheurs de l’Inserm appartenant au CepiDc, le centre d’épidémiologie sur les causes médicales de décès, et publiée sur le site BioMed Central Public Health. En croisant "deux sources indépendantes" -le registre du CMDR et la base de données nationale exhaustive des causes médicales de décès de l'Inserm- les chercheurs ont estimé le nombre de sans-abri décédés en France entre janvier 2008 et décembre 2010. Comptant 6730 personnes SDF mortes ces deux années-là, ils sont arrivés à la conclusion que le collectif Les Morts de la rue n'arrivait, lui, qu’à fournir 17% du bilan total avec 1145 décès enregistrés de 2008 à 2010. "La méthode de capture-recapture utilisant deux sources a permis d'estimer qu'environ 6000 personnes sans domicile sont décédées en France de janvier 2008 à décembre 2010, soit environ 2000 décès par an, avec un intervalle de confiance important. Le nombre de décès sans domicile a été largement sous-estimé par les deux sources, la CMDR et le CépiDc, prises séparément", d’après l’étude. Ce taux de 17% auquel sont arrivés les chercheurs a par ailleurs été repris par le collectif pour l’année 2015. Avec 585 décès recensés et transmis au CMDR, le nombre total des décès pour cette année-là serait en réalité porté à 2838, "soit environ 17%", a ainsi calculé Maya Allan, épidémiologiste pour le CMDR.

Mais ces chiffres ne sont pas tout récents et surtout ne sont pas figés. La réalité de la mortalité liée à la rue est-elle la même qu’il y a dix ans ? Ces bilans valent-ils encore aujourd’hui ? "C’est compliqué de le dire", admet Cécile Rocca, coordinatrice du CMDR, qui invite à la prudence sur les chiffres qui pourraient rejaillir à la faveur d’une élection. "On sait qu’il y a une augmentation des décès recensés depuis les années 2010 et depuis que l’étude a été faite. Nous apprenons plus de décès mais nous ne savons pas s’il y en a vraiment plus qu’avant ou si nous avons une meilleure exhaustivité." Une nouvelle étude du collectif et de l’Insem est par ailleurs programmée et n’attend que le feu vert législatif pour être lancée. Elle devrait réussir à mieux estimer la proportion de décès transmis au collectif par rapport à la totalité des morts de la rue.

Vous souhaitez nous poser des questions ou nous soumettre une information qui ne vous paraît pas fiable ? N'hésitez pas à nous écrire à l'adresse lesverificateurs@tf1.fr. Retrouvez-nous également sur Twitter : notre équipe y est présente derrière le compte @verif_TF1LCI.

Caroline Quevrain

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.