"Actes de barbarie", "protocole de la bavure" contre les migrants à Calais : Yann Moix accuse Emmanuel Macron

La situation des migrants à Calais révolte au plus haut point Yann Moix. Et les récentes déclarations d’Emmanuel Macron n’ont fait qu’amplifier son indignation. Si bien que l’écrivain a dégainé sa plume pour s’adresser directement au président : "Je ne suis pas, comme vous dites, un ‘commentateur du verbe’ : je suis un témoin de vos actes. Quant à votre verbe, il est creux, comme votre parole est fausse et votre discours, double", assène-t-il dans une tribune publiée dans Libération.





Et d’assurer qu’Emmanuel Macron laisse "perpétrer à Calais des actes criminels envers les exilés" et que "des fonctionnaires de la République française frappent, gazent, caillassent, briment, humilient des adolescents, des jeunes femmes et des jeunes hommes dans la détresse et le dénuement".