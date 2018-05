YouTube : zoom sur les influenceurs

Les stars de nos enfants sont désormais sur Internet, où ils passent plus de temps que devant la télévision. En effet, les Youtubeurs sont devenus leurs principaux influenceurs. Qu'il s'agisse des anciens (Norman et Cyprien) ou des gamers (Squeezie) ou encore des "petits nouveaux" (McFly et Carlito), la popularité de ces stars de YouTube grimpe en flèche. Comment influencent-ils nos enfants ? Sont-ils dangereux ?



