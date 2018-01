Yuan Meng, le bébé panda rencontre son public pour la première fois

Yuan Meng a fait sa première apparition officielle, ce samedi 13 janvier, au zoo de Beauval. Un événement très attendu depuis sa naissance le 4 août 2017. Le moindre de ses gestes est suivi par 700 000 fans. Les visiteurs étaient nombreux à tenter d'apercevoir ce petit ours herbivore.



