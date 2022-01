Yvelines : "menacée" après un cours sur l'évolution illustré avec une image de Soprano, une enseignante "exfiltrée"

Le rectorat a précisé que les forces de l'ordre avaient été "immédiatement informées" de l'incident et qu'une protection fonctionnelle avait été accordée (à l'enseignante). L'affaire a pris un tour particulier, deux mois après l'assassinat et la décapitation dans le même département de Samuel Paty.

Deux mois après ce cours, l'enseignante est convoquée par son chef d'établissement pour un rendez-vous avec le parent, dont le profil n'a pas été précisé et qui a jugé raciste la juxtaposition des deux images et relayé une partie du cours sur Facebook en le remettant en cause. Selon le rectorat de Versailles contacté par l'AFP, "cette situation a été prise très au sérieux par l'académie" car "tout message haineux ou menaçant qui pourrait viser un personnel de l'académie fait l'objet d'une attention très vigilante de nos services".

La professeure de Trappes, aujourd'hui âgée de 35 ans, a reçu plusieurs menaces après la publication du père de famille sur les réseaux sociaux, qu'il a supprimée après le rendez-vous au collège. "Traumatisée par l'assassinat de Samuel Paty", l'intéressée a alors déposé plainte et reçu la visite des policiers du renseignement territorial, qui lui ont demandé "de quitter l'Ile-de-France au plus vite", se souvient-elle, désormais professeure remplaçante dans une autre région.

"J'ai tout perdu, tout ce que j'ai construit depuis dix ans, cet homme m'a volé ma vie et j'ai eu très peur pour ma vie", raconte-elle par téléphone à l'AFP, souhaitant travailler désormais "au plus près de sa famille". En novembre, le père d'élève a été condamné pour harcèlement au moyen d'un service de communication au public en ligne à six mois de prison ferme et 13.600 euros de dommages et intérêts par le tribunal de Versailles. Le prévenu a été relaxé du chef d'injure publique envers un fonctionnaire par moyen de communication, a indiqué le parquet à l'AFP, précisant qu'un appel était en cours.