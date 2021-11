Z Event : ce marathon du streaming qui a permis de récolter plus de 10 millions d'euros au profit d'Action contre la faim Z Event a récolté en un week-end plus de 10 millions d'euros en faveur de l'ONG Action contre la faim − Capture d'écran Twitter ZEventfr

SOLIDARITÉ - Au cours du week-end, l'événement caritatif annuel des plus grandes stars du jeu vidéo, baptisé Z Event, a vu les spectateurs se mobiliser en masse pour l'ONG Action contre la faim.

Un élan de générosité considérable. Du 29 au 31 octobre, dans le cadre du Z Event, un projet caritatif crée par Adrien Nougaret et Alexandre Dachary, plus de dix millions d'euros ont été récoltés en faveur de l'ONG Action contre la faim. À La Grande Motte, l'événement a rassemblé une cinquantaine d'animateurs spécialisés dans le streaming de jeux vidéo sur Internet. Tout au long du week-end, pendant plus de 50 heures, ils ont diffusé du contenu en direct sur la plateforme Twitch. En contrepartie, les spectateurs étaient invités à se mobiliser pour soutenir l'association caritative.

Les équipes techniques et les créateurs s'investissent à fond et tout le monde comprend de mieux en mieux les codes - Alexandre Dachary, cofondateur du Z Event

"Nous ne faisons que du divertissement", a expliqué Alexandre Dachary, cofondateur de l'événement. "Les équipes techniques et les créateurs s'investissent à fond et tout le monde comprend de mieux en mieux les codes. C'est sans doute ce qui explique ce succès." Le mot n'est pas de trop puisque le Z Event a pulvérisé son record de l'an dernier, où un peu plus de cinq millions d'euros au profit d'Amnesty International avaient été récoltés.

Emmanuel Macron a congratulé les participants

Au total, ce sont 10.064.480 euros qui ont été collectés pour l'ONG Action contre la faim. Une prouesse saluée sur Twitter par Emmanuel Macron. "En se mobilisant tous ensemble, on peut bouger des montagnes : vous l’avez fait #ZEVENT2021, vous l’avez fait cette année encore ! Un grand bravo", a réagi le président de la République.

Les sommes récoltées depuis la création de ce rendez-vous caritatif annuel en ligne sont en constante progression. En 2019, Z Event avait rapporté plus de 3,5 millions à l'Institut Pasteur. Les éditions précédentes avaient permis de reverser presque 1,1 million d'euros pour Médecins sans frontières (2018), 500.000 euros pour la Croix Rouge (2017) et 170.000 euros pour Save the children en 2016.

