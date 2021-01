Zack, ado trans : "On ne fait pas une fille ou un garçon, on fait un enfant", témoigne sa mère

La transidentité gagne en visibilité depuis plusieurs années. Les personnes touchées par la dysphorie de genre, qui désigne le fait pour un individu d'être né dans un corps qui ne correspondant pas à son genre, mettent le sujet sur la table et revendiquent l'abandon du sexe qui leur a été assigné à la naissance. C'est l'histoire de Zack, né dans un corps de femme, et devenu un jeune adolescent aux cheveux courts et à la voix grave.

Une transition qu'il assume depuis peu. Il a d'abord dû écrire à sa mère les mots qui ne sortaient pas de sa bouche. "Alors, j'ai quelque chose à te dire... Comme tu le sais, je ne suis pas du tout féminine, depuis toujours. Que ce soit au niveau de mes habits ou de ma façon d'agir et d'être", peut-on lire au-dessus de l'épaule de sa maman qui tient son smartphone entre les mains.

"Je l'ai pris dans mes bras, on s'est serré. J'ai dit : 'On va avancer'", raconte-t-elle sur TF1. "Quand on décide de faire un enfant, on fait un enfant, on ne fait pas une fille ou un garçon". Celle-ci pensait que son fils lui annoncerait un jour son attirance pour les filles. Mais ce n'était pas d'orientation sexuelle qu'il désirait lui parler, mais bien de quête d'identité.