"Ça devient du n’importe quoi !" : à Notre-Dame-des-Landes, les leaders historiques multiplient les appels à la raison

Les habitants de la ZAD entendront-ils ces appels à la raison ? Depuis la réunion en préfecture mercredi avec Nicolas Hulot, les réunions de travail et les concertations se multiplient sur la ZAD, et les habitants semblent partagés, indécis sur la réponse commune à apporter à l'Etat. Certains peinant en effet à "renier la dimension collective" de leurs projets agricoles. Une autre rencontre avec la préfète Nicole Klein est prévue ce vendredi. "Nous restons extrêmement méfiants car nous n'avons aucune assurance que derrière il n'y a pas une volonté de continuer à expulser et faire le tri", explique un des "porte-parole" des occupants à l’AFP. "Les formulaires ne nous donnent aucune garantie sur la suite. Et si on ne le remplit pas, on prend forcément un risque. Les visions sont un peu divergentes, mais quelle que soit notre décision, elle sera forte, collective et on s'y tiendra".





Incomprise mercredi par Nicolas Hulot, cette indécision des zadistes est également difficilement audible pour les agriculteurs historiques, comme Sylvain Fresneau. "On a quand même eu deux mois et demi pour se retourner, puis un nouveau délai de dix jours. Il faut qu'on avance, ça ne peut pas durer des années cette guéguerre", déclare-t-il. Lui et les trois autres agriculteurs "historiques" qui ont toujours refusé de vendre leurs biens au concessionnaire de l'aéroport doivent signer, "sans doute mardi", une convention d'occupation précaire et devraient obtenir la rétrocession de leurs terres "avant la fin de l'année", indique-t-il.