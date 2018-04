"Je défie quiconque de passer un après-midi avec certains radicaux" : une figure des anti-aéroport décrit la "face sombre" de la ZAD

Cette prise de position suscite des remous au sein des rangs des anti-aéroport. Pourtant, assure-t-elle, "personne ne peut me suspecter d’être pro-gouvernement ni anti-zadiste (...) Mais je ne veux pas non plus que fassent la loi, sans la loi, certains radicaux de la route des chicanes ou de quelques autres lieux avec qui je défie quiconque de passer une après-midi."





Et cette "vérité" ne semble pas, contrairement à l'adage, toujours bonne à dire. Françoise Verchère indique, à la fin de sa tribune, qu’elle "serait volontiers allée reconstruire la bergerie des Cent-noms". Mais elle n’est plus la bienvenue dans son camp : "Cela ne sera pas car je suis désormais 'persona non grata' sur la ZAD, vient-on de me signifier", poursuit-elle. Avant de conclure : "J’ai vécu des années sans connaître Notre-Dame-des-Landes et son bocage à qui j’ai beaucoup sacrifié, je pense que je survivrai sans y aller. Et je rêverai simplement aux tritons et aux campagnols en me souvenant que j’ai fait ma part pour les sauver."