Zones à faibles émissions : 2/3 des véhicules seront-ils vraiment interdits en 2024 ?

En 2024, assure-t-il, "ce sont les 2/3 des voitures françaises qui ne pourront plus circuler dans nos métropoles". Et ajoute que "grosso modo", il faut s'attendre à ce que "toutes les métropoles soient concernées".

Peut-on comme le fait Nicolas Dupont-Aignan assurer que "les 2/3 des automobilistes français ne pourront plus utiliser leur voiture" ? Si l'on se penche sur les chiffres officiels relatifs au parc roulant hexagonal, on note qu'au "1er janvier 2020, 38,2 millions de voitures" étaient en circulation. Nombre d'entre elles sont concernées par la mise en place des zones à faibles émissions, qui prévoit progressivement d'interdire l'accès aux métropoles aux véhicules les plus polluants caractérisés par leur vignette Crit'Air. Le calendrier théorique est le suivant :

Aujourd'hui, seules quatre aires urbaines sont classées ZFE : la Métropole de Lyon ; Grenoble-Alpes-Métropole ; la Ville de Paris et la Métropole du Grand Paris. Leur nombre devrait rapidement progresser et passer à 10, avant de concerner à l'horizon 2025 toutes les agglomérations de 150.000 habitants et plus. Il s'agit de dispositions prévues par le projet de loi Climat et Résilience, examiné par les parlementaires depuis le printemps de cette année. Les véhicules Crit'Air 5, 4, 3 et 2, visés les uns après les autres à l'avenir, sont respectivement 977.000, 3,7 millions, 9,9 millions et 13,4 millions, soit presque 28 millions au total.

Rapporté au parc global, cela représente non pas deux tiers, mais presque trois quarts des véhicules. Auxquels il faut en plus ajouter 1,7 million de voitures désignées comme "non classées" ou "inconnues", et qui ne seront pas non plus admises dans les ZFE. Si le nombre d'automobilistes concernés est massif, comme le suggère à raison Nicolas Dupont-Aignan, il est néanmoins trompeur d'assurer que ceux-ci seront effectivement privés de circuler.