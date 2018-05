Zoom sur ces bébés nés en prison

Dans l'Hexagone, vingt-quatre prisons sont équipées de nurserie et elles sont quelques dizaines de femmes à y accoucher chaque année. C'est un lieu où les caméras ne vont pratiquement jamais. Les bébés grandissent derrière les barreaux parce que leurs mères sont en détention. Mais à l'âge de dix-huit mois, elles devront les laisser partir. C'est la loi. Comment se passe cette période particulière pour les mamans et pour l'administration pénitentiaire ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/05/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 mai 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.