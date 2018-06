Zoom sur ces migrants à la frontière franco-italienne

Nous l'avons vu récemment avec l'errance de l'Aquarius, l'Europe est confrontée à une crise migratoire. Un sommet de crise aura notamment lieu dimanche 24 juin à Bruxelles. C'est entre les montagnes à la frontière franco-italienne que des dizaines de réfugiés tentent chaque jour de passer clandestinement dans le pays. Pourtant, la police et la gendarmerie sont partout, sur les routes, dans les gares, sur les cols des montagnes. Mais cet important dispositif ne décourage pas les migrants.



