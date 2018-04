Zoom sur la situation à Notre-Dame-des-Landes

Certains zadistes refusent de régulariser leur situation. De ce fait, ils ont jusqu'au 14 mai pour quitter les lieux. C'est ce qu'a déclaré Édouard Philippe dans la matinée du 26 avril. Par ailleurs, les occupants de la ZAD ont déposé 40 projets agricoles et artisanaux à la préfecture le 20 avril dernier. Une condition sine qua non qui pourrait leur permettre de rester à Notre-Dame-des-Landes.



