Zoom sur le Boulevard périphérique

Les manifestants - taxis, VTC, agriculteurs - choisissent souvent de se positionner sur le Boulevard périphérique pour exprimer leurs mécontentements ou pour faire entendre leurs revendications. Et pour cause, une fois les voies bloquées, c'est toute la capitale qu'ils mettent au ralenti. Chaque jour, 1,3 million de véhicules empruntent le périphérique. Ce dernier a révolutionné la mobilité en Île-de-France.



