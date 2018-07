Zoom sur le massif de l'Estérel, l'écrin rouge au milieu du bleu méditerranéen

Victor Hugo disait du massif de l'Estérel, le lieu "là où les Alpes meurent dignement". Ses roches rouges, son décor privilégié et le son des sources qui s'y trouvent apportent en cet endroit un charme mystérieux. Des sanctuaires, des vues panoramiques, le massif de l'Estérel raconte une histoire vieille de plusieurs décennies. Le lieu invite à la détente et au calme.



