Zoom sur les coulisses d'une station à Tignes

Pendant que les vacanciers dorment paisiblement, des personnes se chargent de la sécurisation des domaines skiables. Ce dimanche 11 février, dès 7h du matin, les pisteurs secouristes de la station de Tignes se sont affairés à rendre les pistes praticables. Le déclenchement des avalanches figure parmi les tâches qu'ils doivent remplir. Rencontre avec ses hommes et ses femmes de l'ombre.



