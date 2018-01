Crue à Paris : c'est qui ce Zouave du pont de l'Alma, qui voit la Seine monter ?

Prénommé Octave dans la chanson que Serge Reggiani lui a consacré , le Zouave, c'est donc cette statue, sculptée par Georges Diebolt, que les Parisiens et les touristes peuvent admirer en flânant aux abords du pont de l'Alma, dans le VIIe arrondissement de la capitale. Avec sa culotte bouffante et le fusil sur lequel il s'appuie, l'autre main posée sur la hanche, il représente un soldat des zouaves, ces régiments français d'Afrique du Nord qui se sont illustrés lors de la guerre de Crimée au milieu du 19e siècle, et plus particulièrement pendant la bataille de l'Alma dont Napoléon III a célébré la victoire en inaugurant ce pont en 1856.



A l'origine, le Zouave avait de la compagnie : un chasseur à pied, un artilleur et un grenadier surplombaient avec lui la Seine il y a encore quelques décennies. Mais lui seul a été conservé après la reconstruction en acier, et avec une seule pile, du pont de l'Alma au début des années 1970. Le Zouave a alors changé de côté pour s'installer en amont, rive droite.