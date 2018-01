Soldes d'hiver : la mention "Ni repris ni échangé" est-elle légale ?

Concrètement, si vous achetez un téléviseur et qu'en le branchant à la maison, vous vous apercevez qu'il ne fonctionne pas, vous avez tout à fait le droit de le ramener en magasin et d'en exiger le remplacement ou le remboursement. Et ce, précise l'Institut national de la consommation (INC), "quel que soit le bien acheté (neuf ou d’occasion, en promotion ou en solde)".