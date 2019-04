3 bonnes raisons d'aller crier "Shazam !" au ciné avec le super-héros le plus fun de DC Comics

La première bande-annonce, dévoilée au Comic Con de San Diego l'été dernier, nous avait déjà bien plu. "Shazam !" s'annonçait complètement barré façon "Kick-Ass", la violence et le trash en moins. Le résultat ? Une bouffée d'air frais de plus de 2 heures - certains trouveront ça trop long, nous non - qui enchaîne le comique de situation et les bonnes vannes. Le film se positionne dans la catégorie "pur divertissement" et joue avec les codes des films de super-héros, allant piocher chez Marvel un humour plein d'autodérision. Comme "Aquaman", "Shazam!" joue la carte de la nonchalance. Et si DC Comics avait enfin trouvé sa formule magique ?