3 bonnes raisons d’attendre "Douleur et Gloire", le nouveau film de Pedro Almodóvar

"'Douleur et Gloire' est-il un film basé sur ma vie ? Non, et oui, absolument", écrit Pedro Almodóvar en préambule de la bande-annonce de son nouveau film ? S'il ne s'agit pas d'un biopic, difficile de ne pas voir en Salvador Malo, son héros, un double fantasmé de l’auteur de tout sur ma mère et Julieta. L’homosexualité, la peur de la maladie, les regrets mais aussi son enfance sous la dictature franquiste auprès d’une mère aimante… Le cinéaste semble s’être librement inspiré de son histoire personnelle pour signer son œuvre la plus intime depuis "La Mauvaise Education", en 2004.