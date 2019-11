3 bonnes raisons d’attendre "Le meilleur reste à venir", avec Fabrice Luchini et Patrick Bruel

Arthur et César sont deux amis d’enfance inséparables, en dépit de leurs caractères, diamétralement opposés. Suite à un quiproquo très théâtral, le premier récupère les examens médicaux du second. Et apprend qu’il souffre d’un cancer en phase terminale. Au lieu de dire la vérité à César, Arthur fait croire que c’est lui qui va mourir. En salles le 4 décembre, "Le meilleur reste à venir" a tout pour être l’un des derniers grands succès de l’année 2019. On vous explique pourquoi…

Réalisateurs, producteurs, scénaristes et dramaturges, Alexandre de la Patellière et Mathieu Delaporte forment un duo aussi efficace qu’éclectique. En 2010, leur pièce de théâtre "Le Prénom" a connu un immense succès avant qu’ils ne la portent à l’écran, deux ans plus tard, avec à la clé plus de 3 millions d’entrées. Depuis, c’est en solo que Mathieu Delaporte a réalisé le thriller psychologique "Un illustre inconnu", co-écrit avec son éternel complice. "Le meilleur reste à venir" marque donc leurs retrouvailles à quatre mains derrière la caméra dans un registre plus familier.