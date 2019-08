3 bonnes raisons d'attendre "Music of My Life", la comédie qui va secouer la rentrée ciné

Les récits initiatiques ne sont jamais plus authentiques que quand ils se raccrochent au réel. Avant Javed, il y a eu Sarfraz Manzoor. Aujourd'hui journaliste et auteur, il a raconté son drôle de parcours dans son autobiographie Greetings from Bury Park, dont "Music of My Life" est l'adaptation. Ou comment l'un de ses amis a totalement bouleversé sa vie en lui prêtant innocemment une cassette de Bruce Springsteen. Le projet du film a été validé par le Boss lui-même lors de l'avant-première du documentaire "The Promise", consacré à l'élaboration de son album "Darkness on the Edge of the Town". Signe que tout était écrit.