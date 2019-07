3 bonnes raisons d’avoir l’œil sur "The Operative" avec Diane Kruger

Hormis un petit rôle de poupée diabolique dans le sous-estimé Bienvenue à Marwen, de Robert Zemeckis, on n’avait pas vu Diane Kruger depuis In The Fade, le drame de Fatih Akin qui lui a permis de décrocher le prix d’interprétation à Cannes en 2017. La comédienne allemande confirme qu’elle est entrée dans une nouvelle dimension avec le rôle de Rachel, une héroïne (presque) ordinaire tour à tour parano, fragile et guerrière. Rien que pour elle, The Operative vaut le détour.