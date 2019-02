3 bonnes raisons de craquer pour "La Grande Aventure Lego 2"

Les Lego au cinéma, c’est l’histoire d’un pari un peu cinglé. Difficile en effet de ne pas sourire lorsqu’à l’été 2010, la Warner confia aux réalisateurs Phil Lord et Chris Miller le soin d’écrire un film consacré à la célèbre gamme de jouets de construction. Le résultat dépassera toutes les attentes, s’attirant aussi bien les faveurs du public que des critiques de ciné... C’est dire !





Loué pour son humour décalé, son inventivité visuelle et son indéniable nostalgie, le blockbuster intitulé "La Grande Aventure Lego" va cartonner au box-office à sa sortie début 2014 et permettre à la marque, créée en 1932 par un charpentier danois, de prendre la première place mondiale des ventes de jouets à son rival américain Mattel !





Cinq ans plus tard, et après près deux "spin-off" à succès, la suite débarque ce mercredi sur les écrans. Si le duo Lord-Miller en a imaginé le script délirant, la réalisation a été confié à leur camarade Mike Mitchell, un spécialiste du genre auquel on doit notamment l’adaptation animée de "Bob l’éponge" ou encore "Shrek 4". Vous hésitez encore ? Vous avez tort…