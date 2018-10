Le pionnier du street-art Jean-Michel Basquiat squatte la Fondation Louis Vuitton

C'est l'une des expositions phare de cet automne. La Fondation Louis Vuitton expose Jean-Michel Basquiat à partir de mercredi 3 octobre 2018. Une centaine de toiles du surdoué de la peinture moderne ont été réunies. L'occasion de revenir sur le parcours de l'artiste mort à l'âge de 27 ans, et qui est aujourd'hui l'un des plus chers au monde.



