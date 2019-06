5 choses à savoir sur le groupe Metronomy, qui va faire danser les festivals de musique cet été

En 2008, le groupe Metronomy se glisse dans les soirées londoniennes et se créé un réseau. C'est avec "Nights Out", leur second album, que le groupe s'attache à un groupe musical né à l'époque : la "Nu Rave" (ou "New Rave") qui mélange essentiellement rock, hip-hop, electro et funk.





En 2010, le départ de Gabriel Stebbing provoque une période de renouveau pour le groupe. Anna Prior arrive à la batterie et Olugbenga Adelekan se glisse derrière la basse. Metronomy obtient une nouvelle visibilité. Les voilà alors lancés pour un troisième album. Cette sortie les propulse sur le devant des scènes des festivals les plus cotés comme celui de Coachella ou Glastonbury. Le groupe, qui bouscule la pop anglaise, cumule des dizaines de millions de vues sur Youtube, notamment avec ses titres "The Look" et "The Bay".