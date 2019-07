5 choses que vous ne saviez (peut-être) pas sur Martin Freeman, à l’affiche de "The Operative"

Fils d’un officier la Royal Navy, décédé lorsqu’il était enfant, Martin Freeman a fréquenté les bancs de la prestigieuse Central School of Speech and Drama de Londres. S’il joue alors dans de nombreuses pièces de théâtre, sa carrière décolle grâce à la télévision où il enchaîne les apparitions à la fin des années 1990, avant de devenir Tim Canterbury, l’un des personnages principaux de la série "The Office", en 2001. Un rôle comique dont il va tout faire pour s’affranchir par la suite. "Si vous ne faites pas attention, vous n’en sortez jamais", expliquait-il en 2018 dans The Guardian. "Jusqu’au jour où vous êtes trop vieux pour l’adorable Tim de The Office. Et vous ne travaillez plus jamais. Or moi j’avais faim d’autres choses."