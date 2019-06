5 questions que vous n’osez (peut-être) pas poser sur Orelsan

Son vrai nom, c’est Aurélien Cotentin. Pas franchement glamour pour un rappeur, non ? Le pseudonyme de ce fils d’une institutrice et d’un directeur de collège vient de "Orel", le surnom qu’on lui donnait lorsqu’il était gamin. Pour des raisons juridiques, il devra y ajouter un suffixe et choisit "San", une référence à la culture japonaise et aux mangas dont il est fan. Le sabre qu’il porte derrière le dos, dans un métro bondé sur la pochette dans "La fête est finie", ça vient de là !