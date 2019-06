A Chantilly, la Joconde se met à nu

A l'occasion des 500 ans de la mort de Léonard de Vinci, le château de Chantilly présente une exposition autour de l'une de ses œuvres les plus mystérieuses : "La Joconde nue". Longtemps resté anonyme, le dessin, qui a "suscité tous les fantasmes", vient d'être rattaché à l'artiste après des analyses du C2RM. Il représente l'image d'une "beauté idéale", très vite devenue à la mode, imitée et reproduite en d'infinies variations. Léonard de Vinci aurait-il peint un de ces portraits dérivés ? La question reste encore en suspens.



