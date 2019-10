À la découverte d'Atlantico, un musée sous la mer

JT 20H - Ce jeudi, nous allons vous emmener visiter le seul musée sous-marin d'Europe. Il se trouve à douze mètres de fond, dans les eaux cristallines, au large de l'île Lanzarote, en Espagne.

Il y a quelques années, la vie n'arrivait pas à prendre racine sur ces grandes étendues de sable. Tout a changé avec ce projet fou, créer un musée sous-marin qui serait aussi un récif artificiel. Tout un écosystème s'est développé au fil des mois. Les œuvres artistiques évoluent sans cesse, car la nature s'installe dans tous les tableaux. Le musée se visite par groupes de cinq, avec un guide, et uniquement sur rendez-vous.



