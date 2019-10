À la découverte des bars à thème de Tokyo

JT 20H - On dit parfois que la culture millénaire de l'archipel nippon est marquée par la retenue et le sens de l'étiquette. Mais le Japon, c'est aussi le pays des bars à thème les plus fous. Découvrez ceux de Tokyo.

Les bars à thème sont apparus dans les années 1990 à Tokyo. Les "maid café" ou bars à servantes sont des pionniers du genre. Pour séduire davantage de clients, les thèmes se déclinent par dizaines. Certains ont une durée de vie limitée, mais d'autres prennent le relais, car la demande est forte. Pour les Japonais, ce sont des espaces de liberté dans une société hyper-pudique.



