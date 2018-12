A la découverte du Melrose Cabaret à Condé-sur-Huisne

Le Melrose Cabaret a été créé il y a cinq ans. Chaque week-end, cet établissement de Condé-sur-Huisne accueille plus de 350 convives de tous les âges. Numéros burlesques, tango, french con-con... les spectacles sont dignes des plus grands music-halls. De quoi ébahir les visiteurs d'un soir !



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 27/12/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 27 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.