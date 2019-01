"A Star is Born", "Black Panther"... Quels films sortiront gagnants des Golden Globes ?

MEILLEUR FILM – DRAME





"BLACK PANTHER"

"BLACKKKLANSMAN"

"BOHEMIAN RHAPSODY"

"SI BEALE STREET POUVAIT PARLER"

"A STAR IS BORN"





MEILLEURE ACTRICE DANS UN DRAME





Glenn Close dans "THE WIFE"

Lady Gaga dans "A STAR IS BORN"

Nicole Kidman dans "DESTROYER"

Melissa MCCarthy dans "CAN YOU EVER FORGIVE ME?"

Rosamund Pike dans "A PRIVATE WAR"





MEILLEUR ACTEUR DANS UN DRAME





Bradley Cooper dans "A STAR IS BORN"

Willem Dafoe dans "AT ETERNITY'S GATE"

Lucas Hedges dans "BOY ERASED"

Rami Malek dans "BOHEMIAN RHAPSODY"

John David Washington "BLACKKKLANSMAN"





MEILLEUR FILM - COMÉDIE MUSICALE OU COMÉDIE





"CRAZY RICH ASIANS"

"LA FAVORITE"

"GREEN BOOK"

"LE RETOUR DE MARY POPPINS"

"VICE"





MEILLEURE ACTRICE DANS UNE COMÉDIE MUSICALE OU UNE COMÉDIE





Emily Blunt dans "LE RETOUR DE MARY POPPINS"

Olivia Colmen dans "LA FAVORITE"

Elsie Fisher dans "EIGHTH GRADE"

Charlize Theron dans "TULLY"

Constance Wu dans "CRAZY RICH ASIANS"





MEILLEURE ACTEUR DANS UNE COMÉDIE MUSICALE OU UNE COMÉDIE





Christian Bale dans "VICE"

Lin-Manuel Miranda dans "LE RETOUR DE MARY POPPINS"

Viggo Mortensen dans "GREEN BOOK"

Robert Redford dans "THE OLD MAN & THE GUN"

John C. Reilly "STAN & OLLIE"









MEILLEUR FILM D'ANIMATION





"LES INDESTRUCTIBLES 2"

"L'ILE AUX CHIENS"

"MIRAI, MA PETITE SOEUR"

"RALPH 2.0"

"SPIDER-MAN: NEW GENERATION"









MEILLEUR FILM ÉTRANGER





"CAPHARNAÜM" (Liban)

"GIRL" (Belgique)

"NEVER LOOK AWAY" (Allemagne)

"ROMA"(Mexique)

"UNE AFFAIRE DE FAMILLE" (Japon)





MEILLEURE ACTRICE DANS UN SECOND RÔLE





Amy Adams dans "VICE"

Claire Foy dans "FIRST MAN"

Regina King dans "SI BEALE STREET POUVAIT PARLER"

Emma Stone dans "LA FAVORITE"

Rachel Weisz dans "LA FAVORITE"









MEILLEUR ACTEUR DANS UN SECOND RÔLE





Mahershala Ali dans "GREEN BOOK"

Timothée Chalamet dans "BEAUTIFUL BOY"

Adam Driver dans "BLACKKKLANSMAN"

Richard E. Grant dans "CAN YOU EVER FORGIVE ME?"

Sam Rockwell dans "VICE"





MEILLEUR RÉALISATEUR





Bradley Cooper pour "A STAR IS BORN"

Alfonso Cuaron pour "ROMA"

Peter Farrelly pour "GREEN BOOK"

Spike Lee pour "BLACKKKLANSMAN"

Adam McKay pour "VICE"









MEILLEUR SCÉNARIO





Alfonso Cuaron pour "ROMA"

Deborah Davis, Tony McNamara pour "LA FAVORITE"

Barry Jenkins pour "SI BEALE STREET POUVAIT PARLER"

Adam McKay pour "VICE"

Nick Vallelonga, Brian Currie, Peter Farrelly pour "GREEN BOOK"





MEILLEURE MUSIQUE ORIGINALE





Marco Beltrami dans "A QUIET PLACE"

Alexandre Desplat dans "L'ILE AUX CHIENS"

Ludwig Göransson dans "BLACK PANTHER"

Justin Hurwitz dans "FIRST MAN"

Marc Shaiman dans "LE RETOUR DE MARY POPPINS"





MEILLEURE CHANSON ORIGINALE





“ALL THE STARS” — "BLACK PANTHER"

Musique : Kendrick Lamar, Anthony Tiffith, Mark Spears, Solana Rowe, Al Shuckburgh

Paroles : Kendrick Lamar, Anthony Tiffith, Mark Spears, Solana Rowe, Al Shuckburgh





“GIRL IN THE MOVIES” — "DUMPLIN’"

Musique : Dolly Parton, Linda Perry

Paroles : Dolly Parton, Linda Perry





“REQUIEM FOR A PRIVATE WAR” — "A PRIVATE WAR"

Musique : Annie Lennox

Paroles : Annie Lennox





“REVELATION” — "BOY ERASED"

Musique : Troye Sivan, Jónsi

Paroles : Jon Thor Birgisson, Troye Sivan, Brett McLaughlin





“SHALLOW” — "A STAR IS BORN"

Musique : Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando, Andrew Wyatt

Paroles : Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando, Andrew Wyatt