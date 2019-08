Accusée de plagiat pour son tube "Shallow", Lady Gaga est prête à "se battre vigoureusement"

Des millions de dollars sont en jeu. Et c'est sans doute ce que recherche Steve Ronsen, un chanteur pour le moins inconnu qui dit avoir été pillé par Lady Gaga. Il affirme que la chanteuse américaine a volé trois des notes de son titre "Almost", sorti en 2012, pour composer son tube "Shallow". Co-écrite avec Mark Ronson, Andrew Wyatt et Anthony Rossomando, cette chanson figure sur la BO du film "A Star is Born" de Bradley Cooper et a décroché l'Oscar de la meilleure chanson originale cette année.





L'avocat du musicien a expliqué sa démarche à Page Six, racontant avoir averti les avocats de la Mother Monster "il y a plusieurs mois" afin de "résoudre cette affaire à l'amiable". Il assure leur avoir envoyé "un rapport officiel établi par un musicologue et professeur de renom déterminant qu'il y a des similarités dans le tempo, la mélodie, la rythmique et l'harmonique entre les accroches des deux morceaux".