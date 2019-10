Costa-Gavras : "Avec la dette grecque, l'Europe a voulu faire un exemple"

De "Z" à "Amen" en passant "Missing" et autre "Music Box", Costa-Gavras a toujours aimer utiliser le cinéma de genre pour raconter les conflits de notre temps. Sept ans après "Le Capital", le cinéaste franco-grec de 86 ans revient aux affaires avec "Adults in the room". Une adaptation du livre de Yánis Varoufákis, le sulfureux ministre de l’Economie qui tenta, au printemps 2015, de renégocier la dette de son pays avec ses homologues européens. Entretien…

L’idée initiale, lorsque l’affaire de la dette a éclaté, et que j’entendais pendant des semaines et des mois des choses négatives, c’était de faire un film sur ce qui se déroulait en Grèce. Et puis j’ai réalisé qu’il manquait un intervenant dans cette première version : l’Europe. Alors j’ai changé complètement et je me suis dit qu’il fallait faire une tragédie. Pourquoi ? Parce que tous intervenants dans cette histoire ont raison. Mais ils n'entendent pas la raison du peuple grec. C’est comme ça que j’ai construit le scénario et par la suite le film.

Le livre de Yánis Varoufákis a-t-il constitué l’étincelle nécessaire ?

Il a été essentiel. Auparavant j’avais réuni beaucoup de matériel, beaucoup d’informations, écrites et filmées. Mais il me manquait ce qui s’était passé à l’intérieur. Lorsqu’il y a eu le référendum, et que Varoufákis a démissionné, ça m’a paru étonnant dans la mesure où tous les autres restaient. J’ai voulu le voir, je l’ai contacté, et il m’a raconté qu’il était en train d’écrire un livre, à partir de ses notes et des enregistrements qu’il avait réalisé. Là je me suis dit qu’il y avait un film et que ce serait le cœur-même de l’histoire.

Yánis Varoufákis, c’est un personnage de film, non ?

C’est un personnage très particulier. C’est un ministre qui se baladait à moto, qui s’habillait sans cravate, parfois la chemise en dehors du pantalon. D’une manière qui avait beaucoup irrité les Grecs. Quelque part c’est normal ! Vous imaginez un ministre des finances comme Bruno Lemaire aller à une réunion européenne avec son sac à dos sur l’épaule ? On s’en est servi pour dire qu’il était égoïste, superficiel, qu’il ne savait pas ce qu’il représentait. Mais quand on lit ses notes et qu’on entend ses enregistrements, les choses sont très claires.