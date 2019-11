Une collectivité veut déprogrammer "J'accuse", des directeurs de cinémas crient à la censure

En pleine polémique sur la nouvelle affaire Polanski, (visé par une récente accusation de viol par la photographe française Valentine Monnier), une collectivité de Seine-Saint-Denis a annoncé mardi sa décision de déprogrammer le film "J’accuse" de six cinémas. Le dernier film du réalisateur de 86 ans suscite la controverse en France à cause des nombreuses accusations de viol qui visent son auteur.

"Aucun élu n'a pris la parole pour défendre une position inverse", a assuré la collectivité. La volonté de retirer le film "J’accuse" des six cinémas publics a été partagée par plusieurs élus, de droite comme de gauche lors de cette réunion de territoire a précisé Est Ensemble à l'AFP.

Certains élus de Seine-Saint-Denis ont toutefois élevé la voix contre cette position ce mercredi. C'est le cas du maire PCF de Montreuil, Patrice Bessac qui a dénoncé "une décision regrettable et contestable" dans un post Facebook. "Certains des cinémas, à l'instar du Méliès (...) avaient fait le choix, juste, du débat et de la sensibilisation plutôt que celui de la censure", a-t-il précisé. Il a préconisé l'organisation d'une projection du film accompagnée de débats avec des associations féministes. Même son de cloche du côté de son adjointe à la culture, Alexie Lorca. "Je suis également profondément convaincue que jamais la censure d'une œuvre ne plaidera pour quelque cause que ce soit", a-t-elle déclaré.