"Agapé" : le nouvel album cash de Shy'm

La chanteuse Shy'm vient de sortir son septième album. Intitulé "Agapé", qui signifie l'amour divin et inconditionnel en grec, ce disque est un vrai succès. Avec cet opus, Shy'm revient à ses origines en nous proposant treize titres au rythme très urbain. On retrouve d'ailleurs plusieurs duos avec des rappeurs dans ce nouvel album. La chanteuse sera en tournée en juin du côté de Nantes, Bordeaux et Montpellier.



Ce jeudi 2 mai 2019, Bintily Diallo, dans sa chronique "Vos sorties", nous parle du nouvel album de Shy'm intitulé "Agapé". Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 02/05/2019 présentée par Julie Hammett sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Julie Hammett vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.