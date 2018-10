"Alad’2" : malgré les mauvaises critiques, Kev Adams a enchanté plus de 800 000 spectateurs

La critique de Jordan Mintzer n’est, au fond, pas très différentes de celles publiées en France la semaine dernière par les quelques médias autorisés à voir le film en projection de presse. "L'ensemble ressemble à un consciencieux collage de sketchs plus ou moins drôles sans véritable liant", écrivait ainsi Christophe Carrière dans "L’Express". "Dans ces conditions, la mayonnaise ne prend pas et la comédie, si elle reste digeste, manque cruellement de goût."





"C’est simple : on ne s’amuse pas, on ne rigole pas", déplorait pour sa part Quentin Billet-Garin dans "Les Inrocks". "Cette sorte d'uchronie moderne du prince des voleurs – on parle selfies, wifi et batterie faible dans un Bagdad d’antan en CGI – n’offre rien de plus que de la gêne et un profond sentiment de consternation."





Parmi les rares amateurs du film réalisé par Lionel Steketee ("Case Départ", "Le Crocodile du Botswanga"), on pouvait trouver Pierre Vavasseur, du "Parisien" : "On rit beaucoup et peut-être plus dans cette comédie énergique débarrassée de quelques facilités déplacées ("la jaquette volante"), et qui s’amuse sans en faire trop à glisser de savoureux anachronismes dans les dialogues."