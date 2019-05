"Aladdin" est de retour au cinéma !

Dans le cadre de l'adaptation des classiques de Disney, "Aladdin" revient au cinéma avec des prises de vues réelles. Dans cette version, on retrouve la même histoire mais avec un nouveau personnage. Il s'agit de la meilleure amie de Jasmine qui va tomber sous le charme du Génie. Avec des décors et des costumes somptueux, des centaines de figurants et d'innombrables séquences de chant et de danse, le film reste fidèle au dessin animé sorti en 1992. "Aladdin" sort ce mercredi dans les salles de cinéma.



