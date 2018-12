"Aladdin" : qu'est-ce que c'est que ce look, Will Smith ?

On est en revanche très séduit par la tenue de Naomi Scott, qui incarne une princesse Jasmine plus vraie que nature avec sa célèbre combinaison verte et bijoux assorties. Les internautes criaient au "whitewashing", reprochant aux producteurs d'avoir embauché une actrice trop blanche pour le rôle. Aladdin, campé par Mena Massoud, a lui hérité d'une chemise à manches longues sous son veston. On aperçoit également le vilain Jafar et le singe Abu, qu'on imagine recréé en images de synthèse.