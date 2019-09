Alain Souchon, le retour

"Âme fifties" et "Presque", ces titres dévoilés sur les ondes paraîtront dans le nouvel album d'Alain Souchon qui sortira le 18 octobre prochain. Le disque contiendra dix titres qu'il a enregistés avec ses fils et son compère Laurent Voulzy. Un digne retour onze ans après son dernier album. Pour retrouver son public, le chanteur est resté fidèle à son registre nostalgique et a évoqué les années 50.



