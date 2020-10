"Aline" reprend la place de James Bond et avance sa sortie au 11 novembre

La nouvelle réalisation de Valérie Lemercier, fruit de trois longues années de travail, est sans conteste l'un des films à ne pas manquer en cette fin d'année. De son enfance en famille jusqu’aux plus grandes scènes de la planète, son Aline Dieu est un double à peine dissimulé de Céline Dion, jusque dans son histoire d’amour avec Guy-Claude (excellent Sylvain Marcel), un manager et mari qui rappelle furieusement René Angélil. "Moi je suis très premier degré, je ne me sens pas obligée de faire des vannes à la ville comme dans les films (...). Je dirais presque que Céline est plus clown que moi. Je l’adore et je ne me moque pas d’elle. Je pense ne pas la trahir. Céline, elle 'twiste' tous les problèmes, les petits et les grands, en un truc joyeux", racontait la comédienne sur le plateau de Quotidien début septembre. On ne peut qu'acquiescer.