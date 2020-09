"Allo Sidney, tu te souviens de moi ?" : Ghostface officialise le retour de Neve Campbell dans "Scream" Neve Campbell dans "Scream 4". − The Weinstein Compagny

RETROUVAILLES - L'actrice canadienne retrouvera son personnage culte dans un cinquième film de la saga dont la sortie est prévue en janvier 2022. Elle rejoint au casting les survivants du tueur au masque Courteney Cox et David Arquette, ainsi que de nouveaux visages.

Son retour à Woodsboro n'était qu'une question de temps. Neve Campbell reprendra le rôle de Sidney Prescott dans un cinquième volet de la saga Scream, dont le tournage doit démarrer d'ici la fin de l'année. L'actrice canadienne a laissé le soin à Ghostface, le tueur au masque que son personnage combat depuis la sortie du premier film en 1996, d'officialiser ses retrouvailles avec elle. "Allo, Sidney... Tu te souviens de moi ?", peut-on lire dans une vidéo relayée par la comédienne sur Instagram jeudi 10 septembre. Un post agrémenté d'un "#ImBack", "je suis de retour", que les fans attendaient depuis des mois.

Au printemps, Neve Campbell avait indiqué "avoir été approchée" pour redonner vie à son héroïne culte. "Le timing est un peu difficile à cause du Covid. Nous avons seulement entamé la discussion il y a un mois et demi, donc ça va prendre un peu de temps pour trouver une manière de mettre tout ça en place. Nous sommes en négociations, nous verrons bien", disait-elle à Rotten Tomatoes en mai. Elle faisait même état d'une lettre des deux réalisateurs du projet, Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett, dans laquelle ils faisaient part de leur volonté "d'honorer Wes Craven" avec leur propre version de Scream.

Le scénariste original de la saga veillera au grain

Produit par Spyglass Media Group et Paramount, ce nouveau Scream sera le premier de la saga depuis le décès de son créateur Wes Craven en 2015. Le scénario a été confié au duo James Vanderbilt (Murder Mystery, Zodiac, The Amazing Spider-Man) et Guy Busick (Wedding Nightmare). Mais Kevin Williamson, le scénariste original, veillera au grain en sa qualité de producteur exécutif. Courteney Cox et David Arquette, membres du casting depuis le début, figureront aussi au casting de ce projet que les médias américains qualifient de "reboot". Mais comment faire table rase des précédentes aventures en s'appuyant sur les mêmes personnages ? Le mystère demeure...

On en sait en revanche plus sur les jeunes acteurs qui accompagneront les premiers survivants des tueries de Ghostface. Kyle Gallner (Veronica Mars), Jenna Ortega (You), Jack Quaid (The Boys, l'excellente série de super-héros d'Amazon Prime Video) et Dylan Minette (13 Reasons Why) viendront aussi se frotter au serial killer fictif le plus célèbre des années 1990-2000, selon Deadline. A moins que l'un d'entre eux ne se cache sous le célèbre masque... Réponse en salles en janvier 2022.

Delphine DE FREITAS