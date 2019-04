"Alors en danse", un spectacle qui transporte dans un rêve féerique

Le spectacle "Alors on danse" est en tournée dans tout le pays. Cette création de Chris Marques transporte les spectateurs dans un monde féerique. Danses, chants et décorations virtuelles sont au rendez-vous. Lors de son passage à Lille 12 avril 2019, les acclamations du public a été unanimes.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 15/04/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 15 avril 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.