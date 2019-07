Angèle s'attaque au réchauffement climatique

Angèle, l'interprète de "Balance Ton Quoi", est connue pour ses textes engagés. Depuis quelques temps, ses chansons enflamment la toile. Et dernièrement, l'une d'elle a fait le buzz. Sur son compte Instagram, Angèle a publié une vidéo dans laquelle elle improvise une chanson qui alarme sur le réchauffement climatique. Un morceau qu'elle a pondu en pleine période de canicule et qui en quelques jours a cumulé plus de 600 000 likes.



Ce mardi 30 juillet 2019, Jade Partouche, dans sa chronique "Vos sorties", nous parle de la chanson d'Angèle sur le réchauffement climatique. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 30/07/2019 présentée par Julie Hammet sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Julie Hammet vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.