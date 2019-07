"Anna est bien plus dure que Nikita" : on a rencontré Sasha Luss, la nouvelle égérie de Luc Besson

C'est un mélange détonnant entre Nikita, Lucy et la Leeloo du "Cinquième Elément". Dans "Anna", son nouveau film en salles depuis mercredi, Luc Besson met en scène une jeune espionne du KGB prête à tout pour acquérir sa liberté. Un rôle que le cinéaste français a confié à Sasha Luss, une mannequin russe qu’il avait fait débuter dans "Valérian et la Cité des mille planètes" en 2017.





"J'ai dû lui mettre un couteau sous la gorge", ironise la jeune femme lorsqu'on lui demande comment elle a convaincu le réalisateur. "Luc, c'est quelqu'un dont je crois avoir vu tous les films", corrige-t-elle, soudain plus précieuse. "Lorsque quelqu'un comme lui, avec son expérience, vous donne sa confiance, alors vous êtes obligés de vous faire confiance à vous-mêmes."





Lorsqu'on lui demande si Anna est une version moderne de Nikita, la tueuse incarnée par Anne Parillaud dans l'un des films les plus célèbre de Luc Besson, Sasha Luss temporise. "Je pense que Anna est bien plus dure que Nikita. Il y a des moments dans le film où... (elle cherche ses mots). Disons qu'elle est beaucoup plus russe !".